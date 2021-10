Somalische moordverdachte Brits parlementslid woonde in hippe Londense buurt

Buitenland

Veroordeelde miljonair Durst (78) aan beademing na coronabesmetting

De 78-jarige Amerikaanse miljonair Durst, die donderdag levenslang kreeg wegens moord op een vriendin, is in een ziekenhuis in Californië aan de beademing gelegd. Zijn advocaat Dick DeGuerin zegt in de Los Angeles Times dat zijn cliënt het coronavirus heeft opgelopen.