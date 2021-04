Zeiljacht klapt tegen Pier op: ’Schipper zag het voor de haven aan’

De schipper vergiste zich ’s nachts tussen de lichten van de Pier en die van de verderop gelegen haven, meldt de KNRM. De reddingsdienst haalde de man na de botsing veilig van de boot af.

Tussen de palen van de verhoging van de Pier ging het mis. Ⓒ KNRM

Ook de Pier zelf heeft schade opgelopen. Ⓒ KNRM

„De politie trof het jacht aan en heeft ons toen gewaarschuwd. We zijn er met twee boten heen gegaan. Op het jacht zat een Duitstalige meneer die ons vertelde dat hij alleen was. Hij was gelukkig niet in het water terechtgekomen”, zegt vrijwilliger Marnix Jansen van de KNRM tegen Omroep West. De resten van de boot zijn nog niet opgeruimd.

Het schip heeft een flinke optater gehad: de mast voer tegen de hogergelegen Pier aan, blijkt uit de beelden. „Of hij er vooruit tegenaan is gevaren en toen pas merkte dat het niet de haven was, of geprobeerd heeft te keren en er zijwaarts of achteruit tegenaan is gekomen weet ik niet.”

