Baby boy voor Boris

Boris Johnson met zijn verloofde Carrie Symonds. Ⓒ EPA

Londen - De vroege zomerbaby van de Britse premier Boris Johnson is een hartje lentezoon geworden. Carrie Symonds, de verloofde van Johhson, is deze woensdagochtend in een Londens ziekenhuis bevallen. Moeder en zoon maken het goed, zo melden woordvoerders.