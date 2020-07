Video: kinderen springen uit brandende flat

In een video is te zien hoe de kinderen angstig naar beneden blikken en uiteindelijk de sprong, op aangeven van omstanders, wagen. Ⓒ Screenshot

GRENOBLE - Twee jonge kinderen zijn in Frankrijk op dramatische wijze ontkomen aan een brand op de derde verdieping van een appartementencomplex. Op videobeelden in Franse media is te zien dat ze van grote hoogte uit het gebouw vallen in de zuidelijke stad Grenoble. Ze bleven ongedeerd.