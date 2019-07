Ehud Barak kaatste de Epstein-bal terug naar Netanyahu.

TEL AVIV - Het moddergooien is begonnen in de Israëlische verkiezingscampagne. Benjamin Netanyahu verwijt Ehud Barak, de oud-premier die zich ook weer in de strijd heeft gemengd, warme banden te hebben met Jeffrey Epstein, de miljardair die wordt verdacht van kindermisbruik.