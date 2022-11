Broers jaren de cel in voor drugshandel naar Noorwegen

Vijf transporten van tientallen kilo’s heroïne en cocaïne naar Oslo worden toegeschreven aan de drugsorganisatie. Een zesde rit was in voorbereiding toen de bende werd opgerold. De rechter ziet telkens dezelfde werkwijze. Zo werden voor de smokkel auto’s gehuurd in Duitsland. De politie wist drie transporten te onderscheppen.

In 2019 kwamen Ibraahim (27), Emad (29) en Hamada (32) A. in beeld als leiders van een organisatie met koeriers, drugsverpakkers en katvangers. De broers werden op 1 december 2020 aangehouden. De politie vond in woningen en bedrijfspanden kilo’s harddrugs, vals geld, grote sommen aan contanten en een nepwapen.

Hogere eis

De rechter baseert zich onder meer op afgeluisterde telefoongesprekken en getuigenverklaringen. Ibraahim A. had volgens de rechter de grootste, coördinerende rol bij de drugstransporten en voorbereidingen. Hij moet acht jaar de gevangenis in. Hamada A. kreeg zes jaar cel opgelegd. Volgens de rechter was Emad A. niet een van de bendeleiders. Voor zijn betrokkenheid legde de rechter hem vier jaar cel op. Het Openbaar Ministerie eiste hogere celstraffen tegen de broers, tot tien jaar.

Het drietal ging ’respectloos’ te werk, aldus de rechter. „Koeriers waren pionnen die vervangen konden worden. Het eigen financiële gewin stond voorop en iedere vorm van empathie ontbrak.” De broers hielden tijdens de zitting hun mond. De rechter vermoedt dat ze deel uitmaakten van een grotere drugsorganisatie en mogelijk anderen moesten dekken door te zwijgen.

Overlast

De broers zorgden voor veel overlast in Wolvega. De burgemeester van Weststellingwerf sprak van ondermijning en intimidatie van gemeenteraadsleden. Verder fraudeerden ze met belastingaangiften. De rechtbank veroordeelde hen ook voor witwassen, dumpen van drugsafval en wapenbezit.

Twaalf betrokkenen, onder wie de vader van de broers, zijn veroordeeld tot celstraffen variërend van vier maanden tot drie jaar. Een persoon kreeg een taakstraf van 240 uur. Een andere verdachte werd vrijgesproken.