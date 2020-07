Pandajong in Rhenen krijgt naam: dit zijn de keuzes

Eén van de vijf mogelijke namen, Fan Xing, verwijst naar Van Gogh, in China de bekendste Nederlandse schilder. Fan staat voor Fan Gao (Van Gogh) en Xing betekent ster. Fan Xing is sterrenhemel in het Chinees, een ode aan het beroemde schilderij De Sterrennacht.

Andere mogelijke namen zijn Xing He (melkweg, wat staat voor helderheid), He Shun (harmonie, een symbool voor de geboorte van de eerste panda in Nederland), Dan Qing (schilderij, symbool voor vriendschappelijke uitwisseling tussen Nederland en China) en He Kang (gezond, vrolijk, symbool voor de samenwerking). Het woord He in drie namen is een afkorting van Helan, wat in het Chinees Nederland betekent.

Alle voorgestelde namen zijn genderneutraal, omdat nog niet bekend is of de kleine panda een mannetje of een vrouwtje is. Dat zal pas blijken als het jong samen met de moeder het kraamhol verlaat. Ouwehands verwacht dat de beer in oktober voor het eerst buiten het kraamhok te zien zal zijn. Mensen die op de website van de dierentuin stemmen op een naam maken kans aanwezig te zijn bij de eerste openbare stapjes van het dier.