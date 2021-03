’Handige Harry’ Biden maakt het goed: ’Het was de wind’

Tegenstanders zullen zich bevestigd zien in het beeld van ’Sleepy Joe’, die in zijn periode als presidentskandidaat nog veelvuldig in opspraak kwam met verbaal gestotter en gehakkel. De oude Joe was aan het eind van z’n Latijn, kon tegenstrever Donald Trump smalend zeggen.

Eenmaal aan de macht toonde Biden tot nu toe vooral spierballen, met haast Trumpiaanse hardheid tegen Rusland en ook China. Maar toen Biden vrijdag de trappen van de Air Force One opklom, zag het er wat minder daadkrachtig uit.

Tekst loopt verder onder video.

Volgens een woordvoerder lag het geklungel van Biden aan de weersomstandigheden op het Joint Base Andrews (bij Washington). „Het is erg winderig buiten”, aldus de woordvoerder tegenover Reuters. „Hij is honderd procent oké.”