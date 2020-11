Onvrede in Kamer om kortwieken Opsporing Verzocht

Dat mag de bewindsman echter wettelijk niet, zo legde hij uit tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer. Daar had 50Plus-Kamerlid Sazias de minister gevraagd zich ’krachtig uit te spreken’ voor behoud van het programma, waar nog altijd zo’n miljoen kijkers trekt. „Als er één programma is dat het algemeen belang dient, dan is het Opsporing Verzocht wel.”

„Goed dat de NPO aandacht besteedt aan politieberichten”, vindt Slob. „Maar in de wet is nu eenmaal zo geregeld dat de media-instellingen over de inhoud gaan en het is niet gebruikelijk dat de publieke media-instellingen gaan over de inhoud van hun programma’s.”

CDA-Kamerlid Van Toorenburg is ook niet blij met het terugsnoeien van het Avro-Trosprogramma. Opsporing Verzocht dient immers als platform voor het delen van beeldmateriaal van daders afkomstig van slachtoffers en getuigen. „De politie hamert erop: maak die beelden niet zelf openbaar, maar doe dat via Opsporing Verzocht.” Het schaadt de opsporing als de politie dat tv-platform kwijtraakt, vreest de christendemocraat. „Het gaat hier om méér dan alleen een televisieprogramma.” Daar sluit SGP-Kamerlid Stoffer zich bij aan. Ook hij doet een ’dringende oproep aan de minister zich uit te spreken voor behoud van het programma.

Vergeefs, want de NPO heeft al laten weten niet terug te komen op het besluit Opsporing Verzocht in te korten en te herzien. Vanaf januari zullen de uitzendingen minder lang duren dan voorheen. Dit tot grote teleurstelling van de politie.