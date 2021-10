Schietgeweld in Bergen op Zoom: slachtoffer zwaargewond op straat

Rond 17.30 uur werd er geschoten op de Wouwsestraatweg. De hulpdiensten, waaronder een trauma- en politiehelikopter, kwamen ter plaatse. Om 19.15 uur was het weer raak; de politie kreeg een melding van een schietpartij op de Jan Dercksstraat.

Ⓒ MaRicMedia

Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Twee personen zijn aangehouden in een horecagelegenheid op de Wouwsestraatweg in de Brabantse plaats. De politie meldde niet op welke plek de derde verdachte is opgepakt. Er wordt ter plaatse nog sporenonderzoek verricht en agenten nemen getuigenverklaringen op.

