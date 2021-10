’Stappen gezet met stikstof tijdens formatie’

Het stikstofdossier hangt al tijden als een zwaard van Damocles boven het hoofd van veel agrariërs. Zij vrezen hun voortbestaan door een dreigende krimp van het aantal dieren in de stallen of intrekking van vergunningen. De halvering ligt zeer gevoelig bij VVD, CDA en CU, die traditioneel op het platteland een flinke achterban hebben.

Onvermijdelijk

„Er worden wel doelen geformuleerd die gehaald moeten worden”, zegt een ingewijde. „Maar die zijn niet gekoppeld aan aantallen dieren.” Reden daarvoor is dat er geloof wordt gehecht aan nieuwe technieken die uitstoot kunnen verminderen. „Stel dat er een fantastische innovatie is die werkt en emissies terugdringt, dan heb je weer een ander verhaal.”

Desalniettemin zijn de partijen het erover eens dat een krimp van de veestapel onvermijdelijk is. Een ingewijde houdt er rekening mee dat een afname van twintig tot dertig procent van de veestapel reëel is. „Maar dat verspreidt zich dan wel over meerdere jaren, bijvoorbeeld tot 2030. Dan houd je per jaar een krimp van zo’n 3 procent over.”

20 tot 30 miljard euro

De formatiepartijen verwachten bovendien een afname van stikstof als zij een ’totaalpakket’ op tafel leggen dat voor de komende jaren ingezet kan worden. Hiervoor wordt zo’n 20 tot 30 miljard euro gereserveerd.

Daarin zit onder andere geld voor ruimhartige compensatie, verplaatsing van stallen naar andere gebieden (niet dicht bij natuurgebieden) en innovatie. Ook is er aandacht voor natuurbeheer door agrariërs.

„Er zijn zeker stappen op de Zwaluwenberg gezet”, zegt een ingewijde. „Maar we zijn er nog niet.” Zo wordt er nog gewerkt aan een toekomstpakket voor boeren die achterblijven. Ook voor hen moet ruimte blijven een goede boterham te verdienen, zij het met minder dieren.

Hoewel afgelopen weken uitlekte dat gedwongen uitkoop van boeren een optie is, zijn betrokkenen stellig dat dit echt het ’uiterste scenario’ is en slechts zeer sporadisch kan worden toegepast. Eerst zal -per gebied- worden gekeken welke boeren vrijwillig willen verplaatsen, stoppen of hun veestapel inkrimpen.

’Transitiepakket’

Volgens de bronnen betekent het ’boerenpakket’ dat nu op tafel ligt niet alleen een afname van stikstof. „Het gaat Nederland ook helpen in klimaatdiscussies over het terugdringen van CO2 en in discussies met Europa over de waterkwaliteit (nitraat) en het mestbeleid (fosfaat). Het wordt dus meer een transitiepakket voor de landbouw in plaats van alleen een stikstofpakket.”