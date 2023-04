Zevende evacuatievlucht vertrokken vanuit Soedan

Het is niet bekendgemaakt hoeveel mensen er aan boord zijn. De passagiers worden na aankomst opgevangen door een medisch team van defensie en een team van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat consulaire bijstand verleent.

Eerder meldde minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken dat het overgrote deel van de Nederlanders in Soedan in veiligheid was gebracht. Volgens Hoekstra gaat het om "om en nabij" 150 Nederlanders.

Er zijn nog enkele tientallen Nederlanders die geregistreerd staan in Soedan. Sommigen daarvan kiezen er voor om te blijven omdat ze familie niet willen achterlaten, geen vervoer hebben om naar het vliegveld te komen of vanwege de slechte veiligheidssituatie in de hoofdstad Khartoem.