Dodental door zwaar verkeersongeluk in Oekraïne loopt op tot 27

Binnenland

Jongen (17) dood en drie anderen gewond door ongeval in Oud Gastel

Op de Standdaarbuitensedijk in het Brabantse Oud Gastel is in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.00 uur een ongeval met een auto met vier inzittenden gebeurd. Een van de inzittenden, een 17-jarige jongen, is overleden, de drie overige slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd.