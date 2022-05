Zeker 16 doden door zwaar verkeersongeluk in Oekraïne

Ter illustratie.

RIVNE - Door een ernstig verkeersongeluk in het westen van Oekraïne zijn volgens de politie in de regio Rivne ten minste zestien mensen om het leven gekomen. Zes anderen raakten gewond. In de buurt van het dorp Sitne knalden dinsdag een vrachtauto, bus en een tankwagen met benzine op elkaar.