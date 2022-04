Nieuwe Europese sancties gericht op dochters Poetin

Washington heeft inmiddels al sancties aangekondigd tegen Maria en haar jongere zusje Jekaterina. Volgens diplomatieke bronnen staan Poetins dochters ook in de nieuwe sanctievoorstellen van Brussel. Als de lidstaten akkoord gaan zijn de twee leden van de Poetin-clan niet meer welkom in de Europese Unie en worden eventuele bezittingen in het landenblok bevroren.

Over Maria gaan al jarenlang stevige geruchten over een relatie met Nederlander Jorrit Faassen. De twee zouden zelfs een tijdje samen hebben gewoond in Voorschoten. Faassen gaf onlangs tegenover Follow the Money toe dat hij getrouwd is met een Russin, maar hij ontkent dat zijn vrouw de dochter van Poetin is.

Het Kremlin is uiterst zuinig met het delen van informatie over het privéleven van de Poetin-clan. Verhalen zijn er genoeg over de familie van de president, zo zou hij nog meer kinderen hebben uit een ander huwelijk. Maria is voor het Westen in ieder geval geen onbekende. Ze duikt nu al op in de Europese zwarte lijst van oligarchen die bevriend zijn met de Poetins. Brussel heeft bij alle rijkaards gemotiveerd waarom ze strafmaatregelen voor hun kiezen krijgen. Bij een aantal van deze Russen duikt Poetins oudste dochter Maria op als bestuurslid van een door hen opgerichte stichting.