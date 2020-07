Mondkapjesplicht zorgt voor gemengde gevoelens in Rotterdam: ’Zijn er niet aan gewend’

Hij vreest dat wellicht de gewone Rotterdammer de Markthal gaat mijden als ze verplicht een mondkapje moeten dragen. ,,De toerist blijft wel komen. Buitenlandse toeristen zijn wel gewend om een mondkapje te dragen, maar wij Nederlanders niet. Daarnaast wordt het wel lastig proeven met een mondkapje op. We hebben het als bedrijf al zwaar genoeg gehad.” Toch ziet hij ook de andere kant. ,,De gezondheid is van groter belang dan onze omzet”, zegt van Hintum.

’Voel me stuk veiliger’

Miranda die bij de Snoepkont werkt, juicht het beleid van Aboutaleb toe. ,,Ik snap dat het voor de bedrijven niet handig is, maar zelf heb ik ouders in de risicogroep en ik ben wel blij met deze stap. Rotterdam is momenteel de coronahoofdstad dus we moeten met elkaar goed gaan opletten. Ik voel me straks met een mondkapje op een stuk veiliger omdat er nu zoveel mensen in de Markthal zijn die geen rekening meer houden met de anderhalve meter en corona lijken te zijn vergeten. Maar het is er toch echt en ik wil minder risico lopen ook al zal het niet prettig zijn om met zo’n lap stof voor mijn neus en mond te werken.”

Angela van der Steene van jurkenboetiek Dion Vintage aan de Oppert hoort dubbele geluiden. ,,Niet iedereen is blij dat er straks verplicht een mondkapje moet worden gedragen. Vooral jongeren zijn faliekant tegen. Zelf ben ik het er wel mee eens. Het is hier soms zo druk in de stad en mensen houden geen rekening meer met de anderhalve meter. Het lijkt wel of ze dat een soort van vergeten zijn. Als een mondkapje ons eraan herinnert dat er daadwerkelijk wat aan de hand is en om afstand te bewaren, lijkt dat mij een prima idee.”

’Best benauwend’

Loes die in een kledingwinkel aan de Meent werkt ziet er tegenop om met een mondkapje op klanten te moeten helpen. ,,Mijn man heeft COPD en ik draag wel een mondkapje en handschoentjes als ik boodschappen doe, maar ik ben blij als ik die af kan doen als ik weer in de auto zit. Als je van tien tot zes uur moet werken is zo’n mondkapje best benauwend. Maar ik begrijp het zeker dat er een plicht komt, maar het is moeilijk. Ik sta er dubbel in.”

Oud deelraadbestuurder van het centrum, Joep Janssens, noemt de mondkapjesplicht ‘pure paniekzaaierij’. ,,Ik ben hier niet blij mee. Ik vind wel dat bewoners en bezoekers meer afstand moeten houden, maar het probleem van het dragen van een mondkapje moet je niet bij niet-patiënten neerleggen. Daarnaast is helemaal niet aangetoond dat een mondkapje werkt.”