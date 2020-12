LIVE | Aantal nieuwe besmettingen in Duitsland fors toegenomen

Het aantal coronabesmettingen dat in het afgelopen etmaal is vastgesteld in Duitsland is fors gestegen ten opzichte van het aantal van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut, de Duitse evenknie van het RIVM, heeft woensdagochtend gemeld dat er in de laatste 24 uur maar liefst 20.815 gevallen zijn bijgekomen.

Dinsdag werden er nog 14.054 nieuwe gevallen gemeld en maandag 12.332. Doorgaans neemt het aantal nieuwe gevallen toe naarmate de week vordert, maar niet vaak in sprongen van bijna 7000 gevallen.

In het afgelopen etmaal bezweken nog eens 590 personen in Duitsland aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental als gevolg van de corona-epidemie komt er daarmee op 19.932 te staan.

Het gezaghebbende Duitse wetenschappelijk instituut Leopoldina stelde dinsdag dat een harde lockdown van 24 december tot 10 januari nodig is om het hoge aantal coronabesmettingen in Duitsland terug te dringen. Kinderen zouden vanaf 14 december niet meer naar school moeten en het openbare leven zou in heel Duitsland min of meer tot stilstand moeten komen in de twee weken vanaf Kerstmis.

Bondskanselier Angela Merkel wil met de premiers van de zestien bondsstaten overleggen over strengere maatregelen vóór Kerstmis. Zij wil naar maximaal 50 besmettingen per 100.000 inwoners om het virus te kunnen bestrijden

