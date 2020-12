LIVE | Rusland en China hebben vaccins nog niet voorgelegd aan Europees Geneesmiddelenbureau

Rusland en China hebben hun coronavaccins nog niet voorgelegd aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat middelen moet goedkeuren voordat ze in Europa gebruikt mogen worden. „Als ze dat alsnog doen, zullen we de data bestuderen”, zei EMA-topvrouw Emer Cooke tegen de Italiaanse krant la Repubblica.

Rusland gaf als eerste land groen licht voor het gebruik van een coronavaccin, dat Spoetnik V heet. Dat gebeurde terwijl de beoordeling van dat middel nog gaande was. Dat leidde tot bezorgdheid onder experts. In China kunnen al kandidaat-vaccins van Sinovac en Sinopharm worden gebruikt.

In Europa begon het Verenigd Koninkrijk als eerste land op grote schaal burgers te vaccineren tegen Covid-19. De Britse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor het gebruik van een vaccin van de westerse bedrijven Pfizer en BioNTech. EU-landen als Nederland wachten nog tot dat middel wordt goedgekeurd door het EMA.

Cooke stelde in de krant dat haar in Amsterdam gevestigde dienst geen politieke druk ervaart om de beoordeling van het Pfizer-vaccin sneller af te ronden. „De druk is eerder wetenschappelijk, omdat we er zeker van willen zijn dat we doen wat het beste is voor de burgers.”

Meer coronanieuws

Binnenland:

Buitenland:

Advies: chronische allergiepatiënt moet afzien van Pfizer-vaccin

Belgische rechter zet streep door verbod op kerkdiensten

Aantal coronabesmettingen in Duitsland toegenomen met maar liefst 20.815

Duitse coronabetogers onder surveillance geplaatst

Israël ontvangt eerste lading Pfizer-vaccins

Financieel-economisch:

Blijdschap over steunpakket, ’maar nog altijd niet genoeg’

Maker medische handschoenen verdient voor record in coronacrisis

Sport:

Adriana Jelinkova knokt zich ondanks financiële rompslomp naar ski-top

Boete Aubameyang na ’aantasten van eer en imago Afrikaanse voetbal’

Entertainment/ persoonlijk: