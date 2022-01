Zes maanden cel voor man die Kaag bedreigde met fakkel bij huis

De 29-jarige Amsterdammer Max van den B. stond met een brandende fakkel voor het huis van de D66-minister van Financiën en schreeuwde complotleuzen. Ook belde hij bij haar aan. Dit alles was rechtstreeks op sociale media te volgen, gefilmd door de 44-jarige Eline van ’t N. Zij filmde ook in de woning van de politica en bracht de kinderen van Kaag in beeld. Ze hoorde het vonnis huilend aan en riep tegen de rechter dat hij „niet goed bij zijn hoofd” was.

„Dreiging met geweld is ontoelaatbaar”, aldus de politierechter. Dat alles gefilmd werd en op internet terechtkwam, maakte de situatie voor Kaag nog dreigender. „U had de livestream kunnen afkappen, maar dat deed u niet”, zei hij tegen Van ’t N., die aangaf met zijn stevige straf „een signaal” te willen afgeven. „U wilde zelf uw actie onder een breder publiek brengen, dan is het belangrijk een breed publiek ervan te doordringen dat dit niet de juiste manier is.”

De twee zijn ook schuldig aan het bedreigen van voormalig topambtenaar Joris Demmink. Eveneens met draaiende camera gingen ze verhaal halen bij een sociëteit in Den Haag waar Demmink lid is en dreigden met de doodstraf. Demmink deed aangifte. Zijn naam duikt vaker op in kringen van complotdenkers, die Demmink een pedofiel noemen, hoewel er nooit enig bewijs is gevonden.

De advocaten van beide verdachten weten nog niet of ze in hoger beroep gaan. Tegen alle twee was een celstraf van negen maanden geëist.

Kaag noemde de actie „bedreigend en angstig” voor haar en haar gezin. Premier Mark Rutte noemde de bedreiging „totaal onacceptabel.” Van den B. is recentelijk ook opgepakt toen hij voor het huis stond van de voormalige minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in Rotterdam.