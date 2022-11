Premium Het beste van De Telegraaf

Westerse voorraden raken leeg NAVO ’schraapt’ naar militair materiaal voor Oekraïne

Door Tomasz Blom Kopieer naar clipboard

Oekraïense militairen vuren met een door de Amerikanen geschonken M777 houwitzer op de Russische linies. Ⓒ ANP / AFP

Amsterdam - Sinds de Russische inval in Oekraïne leverden de NAVO-landen naar schatting al voor zo’n 40 miljard aan wapens aan de Oekraïners. Hoewel de leveranties voorlopig nog doorgaan, beginnen de jarenlange bezuinigingen op defensie-uitgaven in Europa hun tol te eisen. Het einde van menig Europese militaire voorraad komt in zicht.