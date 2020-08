Lachgasverdachte botst op politieauto in Oss

Dat gebeurde in de Begijnenstraat in de Brabantse plaats bij een dienstvoertuig van een hondengeleider. De auto van de verdachte vloog daarna in brand. De politieauto raakte zwaar beschadigd, zo valt te zien op een foto op Instagram.

Agenten constateerden dat de bestuurder van de personenauto vreemd reageerde en na inspectie werden enkele ballonnen en een fles lachgas in de auto aangetroffen.

De verdachte is overgebracht naar het ziekenhuis. Een arts nam bloed af om te bepalen of de verdachte inderdaad onder invloed reed. Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd.