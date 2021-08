’Ex-profvoetballer van Ajax, Almere en nu Volewijckers neergeschoten’

Meerdere bronnen hebben bevestigd, dat het slachtoffer inderdaad de oud-profspeler is. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie wilde niets kwijt over de identiteit van het slachtoffer.

Hoefdraad, die na de schietpartij in kritieke toestand verkeerde en met spoed naar het ziekenhuis werd overgebracht, begon zijn professionele voetballoopbaan bij de jeugd van Ajax, waar hij samenspeelde met onder andere Ryan Babel en Urby Emanuelson.

Bekijk ook: Man neergeschoten bij feest in bedrijfspand Amsterdam

Hoefdraad maakte zijn profdebuut echter in 2004 bij RKC Waalwijk. In zijn carrière speelde hij voor Almere City, Telstar en SC Cambuur. Zijn laatste betaald voetbalclub was wederom Almere City. Daarna na hij een korte pauze, om zich vervolgens aan te sluiten bij de Volewijckers.

Jergé Hoefdraad was in de nacht van zaterdag op zondag aanwezig bij een feest in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam Zuidoost, toen het daar rond de klok van 06.00 gruwelijk misging. Hoewel officieel nog niet duidelijk is wat er zich precies heeft afgespeeld, zou Hoefdraad een vechtpartij hebben willen stoppen. Een van de vechtersbazen voelde zich daarbij kennelijk zo bedreigd, dat hij een pistool trok en Hoefdraad neerschoot.

De vermeende schutter is nog altijd voortvluchtig. De Amsterdamse politie is met man en macht naar de man op zoek. Een signalement kon daarbij nog niet worden vrijgegeven.

Ook is de politie nog naarstig op zoek naar getuigen, of mensen die mogelijk zelfs beelden hebben van het geweld of de situatie rond het bedrijfspand. “Er waren daar op dat moment veel mensen, dus wellicht zijn er meerderen die iets hebben gezien, of zelfs hebben gefilmd. Naar die beelden zijn we dus op zoek”, aldus een politiewoordvoerder, die aangeeft dat rechercheurs zondag ook al meerdere mogelijke getuigen hebben gesproken.

Volgens de bronnen zou Hoefdraad zondag in het ziekenhuis een heel gecompliceerde operatie hebben ondergaan. Het is onduidelijk hoe zijn situatie nu is. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie omschreef die zondag aan het van de dag nog als ‘onveranderd kritiek’. In het bedrijfspand aan de Stekkenbergweg, waar de schietpartij plaatsvond, zouden vaker feestjes worden gegeven.