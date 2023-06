Trump wil als hij weer president wordt Biden vervolgen

BEDMINSTER - Als Donald Trump in 2024 de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint, zal hij een speciale aanklager aanstellen om de zittende president Joe Biden te laten vervolgen. Deze waarschuwing gaf de Amerikaanse oud-president dinsdagavond (lokale tijd) in een toespraak die hij voor aanhangers hield op de stoep van zijn golfclub in Bedminster, in de staat New Jersey. Daarmee reageerde hij voor het eerst op zijn aanhouding eerder op de dag in de rechtbank van Miami, waar 37 aanklachten tegen hem werden voorgelezen.