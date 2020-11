Sauna’s toch open in lockdown

Dinsdag ontstond tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge enige verwarring toen tijdens de beantwoording van een vraag in het midden bleef of sauna’s en wellnessbedrijven de deuren moesten sluiten. Bovendien meldden verschillende media al voor de persconferentie dat de branche net als bioscopen, musea en casino’s in ieder geval twee weken dicht zouden moeten.

„Ik ben dinsdagavond wel even mee bezig geweest om duidelijkheid te krijgen”, vertelt VNSWB-voorzitter Jos Keizer. Ook hij verkeerde in dubio toen een journalist vroeg of casino’s open mochten blijven en Rutte het antwoord niet paraat had. „Hij noemde toen wel sportscholen en sauna’s, maar het bleef in het midden of we nou de deuren open mochten blijven. Ook stond er later tegenstrijdige informatie op Rijksoverheid.nl. Uiteindelijk kreeg ik contact met VWS, waar een woordvoerder bevestigde dat het een misverstand was. Zowel sportscholen als sauna’s mogen blijven draaien, in het kader van ontspanning en het even los laten van de stress.”

Keizer benadrukt dat het om individueel bezoek gaat, waardoor bijvoorbeeld afstand gehouden kan worden. Horeca in de wellnessbedrijven is dicht en in veel gevallen is bezoek gebonden aan tijdsblokken en aan een maximaal aantal gasten. „Dit is goed nieuws in een slechte tijd. Hopelijk kunnen we de schade enigszins beperken”, aldus Keizer.