Dode en gewonden door aanslag bij ambassade VS in Tunesië

De politie zegt dat kon worden voorkomen dat een aanvaller de ambassade binnenging. De andere dader reed op een motor. Een getuige vertelde een zware explosie gehoord te hebben. „We zagen de stoffelijke resten van een terrorist die op een motor richting de politie was gereden.”

Een journalist zag op enkele meters van de poort van de diplomatieke post in het district Berges du Lac beschadigde voertuigen: een motor en een politiewagen. Ook lagen lichaamsdelen op de grond. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat de twee aanvallers zijn omgekomen.

De Amerikaanse ambassade bevestigde op Twitter dat de hulpdiensten reageren op een explosie in de omgeving. Mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. De politie heeft versterkingen en forensische experts naar het gebouw gestuurd.

Het Noord-Afrikaanse Tunesië is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door terroristisch geweld. De laatste bomaanslagen dateren uit juni 2019. Jihadisten hadden het ook herhaaldelijk voorzien op buitenlanders. In 2015 kwamen tientallen toeristen om het leven bij aanvallen op het Bardo-museum in Tunis en een resort in Sousse.