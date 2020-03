Zelfmoordaanslag bij ambassade VS in Tunesië

Een journalist zag op enkele meters van de poort van de diplomatieke post beschadigde voertuigen: een motor en een politiewagen. De ambassade bevestigde op Twitter dat sprake was van een explosie in de omgeving en riep mensen op uit de buurt te blijven.

Het Noord-Afrikaanse Tunesië is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door aanslagen. In maart 2015 vielen tientallen doden bij aanvallen op het Bardo-museum in Tunis en bij een resort in Sousse. Veel slachtoffers waren toeristen uit Europa.