Grapperhaus kijkt graag nog eens naar blowverbod in avond

DEN HAAG - Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat toch nog eens kijken of er een verbod op het bezit en gebruik van softdrugs in de avond en nacht op straat kan komen. Die maatregel werd eerder deze week door het kabinet aangekondigd, maar bleek later niet handhaafbaar.