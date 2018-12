Dan Brown opent Ambassade van de Vrije Geest

Brown is bekend van bestsellers als De Da Vinci Code en Inferno. Hij liet zich in zijn werk inspireren door de Bibliotheca Philosophica Hermetica die bestaat uit 25.000 boeken op het gebied van onder meer alchemie, mystiek en Westerse esoterie.

Wereldberoemde bibliotheek

Zaterdag werd het 60-jarig bestaan van de wereldberoemde bibliotheek gevierd, deels ondergebracht in het centrum. Ondernemer en verzamelaar Joost Ritman kreeg er zaterdagavond de Frans Banninck Cocqpenning van de stad. Brown is zondagmiddag nog in Amsterdam voor een lezing en debat in Paradiso.

Directeur van de Ambassade van de Vrije Geest is Esther Ritman. Het nieuwe centrum, gevestigd in het zeventiende-eeuwse stadspaleis Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht, is vanaf november open voor het publiek.