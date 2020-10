Nederlandse subsidie voor oud-kopstuk terreurgroep loopt nog door

Het is voor het kabinet namelijk niet duidelijk of de omstreden Labib al Nahhas nog terreurbanden heeft, nu hij Nederlands belastinggeld uitbetaald krijgt. Al Nahhas gold vroeger als een prominent lid van Ahrar al Sham, een jihadistische terreurbeweging in Syrië. Al Nahhas zelf zei tegenover Argos - dat de geldstroom dit weekend openbaarde - dat hij de terreurgroep eerder had verlaten vanwege “onoplosbare verschillen” van mening tussen hem en het leiderschap. Ook beweert hij dat hij heeft geprobeerd te verhinderen dat de groep een “extreme ideologie” zou gaan aanhangen.

De Nederlandse rechter oordeelde eerder dat Ahrar al Sham een terroristisch oogmerk heeft, toen twee Nederlandse Syriëgangers die zich bij de groep hadden gevoegd werden veroordeeld.

Kaag benadrukte dinsdag in de Kamer dat de terreurgroep Ahrar al Sham zelf nooit financiering uit Nederland heeft ontvangen. Het gaat hier om een indirecte financiering van het voormalige kopstuk Al Nahhas via het EIP, aldus Kaag. Die laatste organisatie heeft volgens haar dan ook de verantwoordelijkheid om na te gaan of mensen die geld ontvangen dubieuze banden hebben en het ministerie daarvan op de hoogte te stellen. “Daarbij is het EIP in gebreke gebleven”, aldus de bewindsvrouw. „Maar de suggestie dat het kabinet willens en wetens terroristen financiert, werp ik verre van me.”

Wel is de kwestie aanleiding voor het ministerie om over te gaan op een ander systeem om de risico’s bij financiering via derde partijen te beoordelen. Ook loopt er nu een onderzoek naar de financiering van Al Nahhas.

In de podcast van Wierd Duk: waarom is er niet voldoende onderzoek gedaan naar de besteding van dit belastinggeld en komt de partijdigheid van de verantwoordelijke minister, Sigrid Kaag van D66, in het gedrang?