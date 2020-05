Man verdacht van jarenlang misbruik tientallen Filipijnse jongens

Ⓒ ANP XTRA

ROTTERDAM - Een 53-jarige man uit Dronten wordt ervan verdacht jarenlang tientallen minderjarige jongens in de Filipijnen te hebben misbruikt. Dat bleek donderdag in de rechtbank in Rotterdam tijdens een inleidende zitting. De officier van justitie liet weten dat er inmiddels zestien potentiële slachtoffers van Tjerk van R. zijn geïdentificeerd.