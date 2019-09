Francesco Del Bene Ⓒ Youtube

ROME - De Italiaanse onderzoeksrechter Francesco Del Bene van de Nationale Antimafia Directie DNA schrikt als hij hoort van de moord op advocaat Derk Wiersum. „Dit is nogal wat. Ik kan me niet herinneren dat er in Italië ooit een advocaat van een kroongetuige is vermoord”, zegt hij.