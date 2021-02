Verdachte moord Els Slurink langer vast

Jahangir A. zit in beperkingen vast, dat houdt in dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. De man werd vrijdagavond door een arrestatieteam opgepakt in het Brabantse Nuenen. Met drie auto’s werd hij in zijn bestelbus klemgereden. Hij is daarna overgebracht naar Groningen.

A. staat in Geldrop ingeschreven als inwoner, maar zou volgens het Eindhovens Dagblad een zwervend bestaan leiden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Els Slurink. Zij werd in maart 1997 dood in haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen aangetroffen. Eén messteek in haar hart werd de psychologe fataal. A. was destijds 20 jaar.

De aanhouding van A. volgde na een grote campagne onlangs in Groningen van het cold caseteam van de politie en een groot item in het tv-programma Opsporing Verzocht. Dat leverde 140 tips op. De Telegraaf en Dagblad van het Noorden onthulden dit weekend dat de naam van A. al van meet af aan in het politiedossier zat. Hij was opgenomen in een lijst met veelplegers.