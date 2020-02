Nederlander omgekomen door verkeersongeluk bij Nîmes

Een andere 50-jarige man is zwaargewond naar een ziekenhuis in Nîmes gebracht. De chauffeur van het bestelbusje verloor de macht over het stuur en botste op een pijler van een viaduct. Franse media meldden op gezag van de gendarmerie dat het om familieleden gaat. Volgens La Gazette de Nimes zijn de andere familieleden 50 en 72 jaar oud.