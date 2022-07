Frans bedevaartsoord dolblij met vondst ’Bloed van Jezus’

„Wij zijn meneer Brand eeuwige dank verschuldigd. Dit is voor alle gelovigen, en niet alleen de katholieken, een grote vreugde”, zegt monseigneur Jean-Luc Brunin, bisschop van Le Havre. „En in het bijzonder voor de 18.000 inwoners van Fécamp en voor mij.”

Toen het goede nieuws afgelopen dinsdag naar buiten kwam, reageerde het bisdom aanvankelijk nog wat terughoudend. „Het heeft ons compleet overvallen, we konden haast niet geloven dat le Précieux Sang (het Kostbare Bloed, red.) terug was. Na de diefstal op 2 juni vreesden wij allemaal – ik ook – dat dit belangrijke relikwie voorgoed verloren was gegaan. De roof van het relikwie voelde voor ons als een ondraaglijke aanslag op het geloof dat er immers om gaat dat Jezus de mensheid heeft verlost door zijn lichaam en bloed te offeren. Zonder de processie met het Bloed hebben we op 14 juni wel het jaarlijkse Fête du Précieux Sang laten doorgaan. We konden niet anders.”

’Geluk’

Hij bestrijdt dat er opzettelijk weinig ruchtbaarheid aan de diefstal werd gegeven. „Franse kranten, regionaal en nationaal, hebben er volop aandacht aan besteed. Wat een geluk dat de goede reputatie van kunstkenner Brand hem vooruit is gesneld”, zegt bisschop Brunin.

„Ik denk dat het Kostbare Bloed ongewild bijvangst was voor de dieven en dat ze, toen ze beseften wat het was, wisten dat het onverkoopbaar was, maar het ook niet terug durfden te zetten in de abdijkerk.” Na zes martelende weken kan Arthur Brand erop rekenen dat er heel wat onzevaders voor hem gebeden zullen worden.