Kroes pleit voor versoepeling, Niesters vreest dan juist ontwrichting Virologen in tweestrijd over nut lockdown: ’De schade die mensen ondervinden is groot’

Weekgemiddelde van het aantal postieve GGD-tests. Ⓒ anp / illustratie telegraaf

Al wekenlang zitten we in een harde lockdown, maar de besmettingscijfers blijven desondanks flink stijgen. Hoe is dit mogelijk? En hebben de maatregelen dan wel nut gehad? „Better safe than sorry is met de huidige inzichten geen argument meer. Het doemscenario is van de baan”, meent viroloog Louis Kroes. „Als we nu de lockdown opheffen, dan ontwrichten we de hele maatschappij”, staat collega Bert Niesters lijnrecht tegenover Kroes.