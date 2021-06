Dodelijk mysterie bij Zuid-Afrikaanse mijnschacht

Premium Binnenland

50.000 euro boete voor ’nalatig’ schoonmaakbedrijf na fatale val Jelle (26)

De 26-jarige Jelle Wachtmeester is door zijn werkgever, schoonmaakbedrijf Fonville in Coevorden, onvoldoende beschermd tegen de gevaren van het werken op een hoog dak met lichtkoepels. Dat vindt de rechtbank in Zwolle. De man uit De Krim is tijdens het reinigen van een dak van een fabriek in Coevord...