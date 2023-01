Premium Het beste van De Telegraaf

Kijkers van veelgeprezen serie gaan massaal op zoek naar het antwoord op één angstaanjagende vraag

Door Michaël Temmerman Kopieer naar clipboard

Pedro Pascal en Bella Ramsey als Joel en Ellie in het veelgeprezen ‘The Last of Us’.

Gent - Kan dit ook echt? Normaal gezien is het niet meteen een vraag die je jezelf stelt na het bekijken van een apocalyptische zombieserie, maar bij ’The Last of Us’ gebeurt het toch. Massaal zelfs. Zodra kijkers beseffen dat de schimmel die mensen in de serie in zombies verandert ook echt bestaat, richten ze zich tot ’Dokter Google’. De Vlaamse krant Het Nieuwsblad vroeg het aan professor Frank Pasmans, een expert in schimmels van de Universiteit Gent. Kan dit ook écht?