Politie Hongkong vuurt traangas op betogers

Het straatbeeld in Hongkong is inmiddels een chaos door de vele betogers die door de straten lopen. De politie waarschuwde desnoods „geweld te zullen gebruiken” als ze zich niet terugtrekken. De demonstranten verzamelden zich vooral in en rond Lung Wo Road, een van de belangrijkste oost-westverkeersaders in de buurt van de regeringskantoren.

