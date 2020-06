Gebakken spons aangetroffen op hondenuitlaatveldje

Wijkagent Annemiek Roos plaatste een foto van de spons op Twitter. De dierenarts heeft inmiddels bevestigd dat het om een gebakken spons gaat.

Honden zien de in olie of boter gebakken spons als lekkernij. Als zij de spons opeten kan deze in de darm uitzetten en een verstopping veroorzaken. Dat meldt Hart van Nederland.

De wijkagent roept mensen op zich te melden als zij iets verdachts zien.