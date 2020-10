Onthullingen over burgemeester Halsema vallen verkeerd bij oppositie

Het optreden van burgemeester Femke Halsema tijdens en na de inmiddels beruchte Dam-demo in Amsterdam roept opnieuw vraagtekens op. Ⓒ ANP

Amsterdam - De onthulling dat het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam zelf twee keer aangeeft niet betrokken te zijn geweest bij het besluit om niet op te treden tijdens een massaprotest op de Dam, geeft een goed inkijkje in de ’mores’ van het Amsterdamse stadhuis. Tijdens dat protest werd de anderhalvemeterregel massaal niet nageleefd, wat een strafrechtelijke overtreding is.