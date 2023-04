OM eist 11 jaar celstraf fatale steekpartij Beverwijk

Het fatale incident had in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 januari plaats in een pand aan de Kloosterstraat in Beverwijk. Tussen verdachte Ali D. en de medebewoner was al langer sprake van spanningen, met name vanwege de geluidoverlast die het slachtoffer ’s nacht zou hebben veroorzaakt. D. zou daarbij al eerder hebben gedreigd met een mes. Ook zouden de twee al eens met elkaar op de vuist zijn gegaan.

In de bewuste nacht ging het mis toen het slachtoffer en D. elkaar rond de klok van vier uur troffen bij de kameringang van een andere bewoner, met wie het slachtoffer had afgesproken nog een biertje te gaan drinken. Bij de deur ontstond een vechtpartij, waarbij D. klappen kreeg en het slachtoffer in korte tijd zevenmaal werd gestoken. Drie steekwonden waren dodelijk, twee ervan waren 17 centimeter diep.

D. verliet na het geweldsincident direct het gebouw. Een dag later werd hij aangehouden op de luchthaven van Düsseldorf in Duitsland. Hij heeft over veel zaken gezwegen en verder gezegd uit zelfverdediging te hebben gehandeld. Maar volgens het OM zijn zijn eigen verklaringen „wisselend en warrig” en wijzen zijn vluchtgedrag, verklaringen van getuigen en camerabeelden in een hele andere richting.