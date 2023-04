Celstraffen en vrijspraak voor vijf opgehaalde IS-vrouwen

De rechter oordeelde eerder dat Nederland de vrouwen terug moest halen zodat ze hier vervolgd konden worden voor hun mogelijke betrokkenheid bij IS. Als dat niet op tijd zou gebeuren dan zouden hun rechtszaken vervallen. De vrouwen en kinderen zijn in februari 2022 opgehaald uit het Koerdische vluchtelingenkamp al-Roj in het noorden van Syrië.

Hulpeloze toestand brengen van kinderen

Meryem S. (34), Nawal H. (37), Hafida H. (31) en Amber K. (27) kregen een celstraf van tussen de 30 en 36 maanden waarvan 12 tot 15 maanden voorwaardelijk opgelegd. H. is ook veroordeeld voor het in hulpeloze toestand brengen van haar drie kinderen. Ook Naima el-O. (54) is daarvoor veroordeeld. Ze is vrijgesproken van deelname aan IS. maar kreeg wel een celstraf van zestien maanden, waarvan negen voorwaardelijk. In 2014 nam ze haar zoon met zich mee toen ze naar het IS-gebied afreisde. Hij is daar op 16-jarige leeftijd overleden.

Volgens de rechtbank hebben de vrouwen zich aangesloten bij de terreurgroep en zijn ze naar het IS-gebied afgereisd terwijl ze wisten dat daar een oorlog gaande was. Hun mannen waren volgens de rechtbank ook actief bij IS. „Voor hun gezinnen werd door IS onder andere woonruimte en meubilair geregeld en ze ontvingen loon van IS”, aldus de rechtbank.

De straffen vallen lager uit dan de detentie tot vier jaar die het Openbaar Ministerie had geëist, omdat de vrouwen volgens de rechtbank onder andere „expliciet afstand” hebben „gedaan van het IS gedachtegoed.” Ook valt de straf lager uit omdat de vrouwen bijna vier jaar in al-Roj onder erbarmelijke omstandigheden verbleven samen met hun kinderen.