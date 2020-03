Rechtbanken gaan dicht, alleen ’urgente zaken’ gaan door

Urgente zaken zijn die waarbij een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven, bijvoorbeeld in gevallen waar binnen wettelijke termijnen moet worden besloten over voorlopige hechtenis, dringende familiezaken, of besluiten over uithuisplaatsingen van kinderen. Die zaken worden, waar mogelijk, via een videoconferentie gehouden, om te voorkomen dat mensen echt naar de rechtbank moeten komen.

Streamen

Al eerder ontzegden rechtbanken mensen die verkouden waren de toegang tot de gebouwen. Vanaf dinsdag mag er helemaal geen publiek meer naar binnen. Alleen procespartijen mogen nog met een beperkte delegatie zaken bijwonen. Media mogen alleen aanwezig zijn in overleg met de rechtbanken en hoven. De rechtspraak onderzoekt nog de mogelijkheid om uitspraken en zaken waar veel publieke belangstelling voor is live te streamen. Het Internationaal Strafhof in Den Haag besloot al eerder de deuren komende week te sluiten tot in ieder geval 31 maart.

Eerder op zondag deden de verenigingen van strafadvocaten al een dringend beroep op Grapperhaus en Dekker om alle rechtbanken en gerechtshoven tot 1 april te sluiten, en alle rechtszaken die niet absoluut noodzakelijk zijn voor onbepaalde tijd aan te houden.

Ook zeiden de advocaten het onverantwoord te vinden om gedetineerden bij elkaar in busjes tussen gevangenissen en rechtbanken heen en weer te vervoeren.

Thijs H.

Voor Thijs H., de man die heeft bekend dat hij in mei 2019 drie mensen doodstak in Den Haag en Heerlen, is het coronavirus aanleiding om maandag 16 maart niet bij zijn zitting in de rechtbank van Maastricht te zijn. Hij blijft in zijn cel op advies van zijn advocaat Serge Weening.

De zitting in Maastricht gaat wel door, maar de rechtbank besloot al eerder dat alleen procesdeelnemers en direct betrokkenen, zoals de families van de slachtoffers, in de zittingszaal mogen plaatsnemen. Journalisten moeten de zaak volgen vanachter een glazen scheidingswand.

Wat de gevolgen zijn voor de voortgang van het mega-proces over het neerhalen van vlucht MH17, en de uitspraak in de zaak van tramschutter Gökmen T. komende vrijdag, is nog onduidelijk.

Asielzoekers

De beslissingen over de rechtspraak hebben meer gevolgen. Zo krijgen vreemdelingen die in Nederland arriveren voorlopig geen toegang tot opvangfaciliteiten van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Om het aantal contacten tot een minimum te beperken, worden nieuwkomers niet geïdentificeerd en geregistreerd, en er zullen geen gesprekken met de IND plaatshebben.

Hetzelfde geldt voor terugkeergesprekken. Nu door de reisbeperkingen de mogelijkheden voor terugkeer van vreemdelingen fors beperkt zijn, weegt het risico voor de volksgezondheid zwaarder dan het minimale resultaat van een terugkeergesprek, aldus de bewindslieden.

Ook werk- en leerstraffen die door de Raad voor de Kinderbescherming en Halt zijn opgelegd, worden opgeschort. Op veel projecten worden jongeren in verband met het coronavirus niet meer toegelaten, en waar dat nog wel het geval is kan hun gezondheid niet worden gewaarborgd. Hetzelfde geldt voor werkstraffen. De Reclassering schort die vanaf maandag op, omdat de uitvoering ervan bij bijvoorbeeld kringloopwinkels en verzorgingshuizen niet meer mogelijk is vanwege de gezondheidsmaatregelen die daar zijn genomen.