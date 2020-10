Woensdag zeer zware windstoten verwacht

Het wordt vliegerweer, zeker langs de kust. Ⓒ Hollandse Hoogte / Maarten Boersema

HOUTEN - In de kustgebieden kunnen woensdag in de loop van de middag en ’s avonds zeer zware windstoten voorkomen. Langs de westkust hebben die volgens Weeronline een kracht tot 100 kilometer per uur. Ook is er een kleine kans op een zuidwesterstorm.