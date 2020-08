Man (26) overlijdt na mishandeling in Enschede

De Haverstraatpassage in Enschede. Ⓒ Google Maps

ENSCHEDE - Een 26-jarige man uit Enschede die in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld werd in zijn woonplaats, is maandag overleden. Dat laat de politie weten. Een aantal mannen is aangehouden. Zij hadden zichzelf zondag gemeld op het politiebureau in Enschede en zeiden betrokken te zijn geweest bij de mishandeling.