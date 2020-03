Ⓒ foto rene BOUWMAN

Gaat de rechter in Nederland te snel op de stoel van de politiek zitten? Over die vraag gaat maandag een hoorzitting in de Tweede Kamer. Een van de twaalf denkers die worden geraadpleegd is columnist Syp Wynia. Hij zet zijn kijk op ’dikastocratie’ (de rechtersstaat) alvast uiteen.