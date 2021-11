Premium Het beste van De Telegraaf

Opluchting over schrappen verplichte QR-check amateurs: ’Beter voor de onderlinge sfeer’

De jeugdspelers van Be Quick 1887 zijn blij dat het kabinet de verplichte coronapas voor amateursporters in de buitenlucht van tafel heeft gehaald. Ⓒ Jos Schuurman

Haren - Het besluit van het kabinet om de verplichte coronapas voor amateursporters in de buitenlucht van tafel te halen, wordt met opluchting begroet in de voetbalwereld. ,,Ah, gaat het in de prullenbak?’’, reageert technisch manager Benjamin Sietsma van voetbalclub Be Quick 1887 in Haren opgetogen, terwijl hij training geeft aan de jeugd van zijn club. ,,Je wilt toch dat de sfeer goed blijft.”