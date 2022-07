Angst voor boerenacties leidt tot ellenlange rijen op Schiphol

Op Twitter maken reizigers melding van gemiste vluchten, lange rijen bij de omboekbalies en er zijn filmpjes te zien van duizenden mensen die op straat in rijen staan te wachten op de ’Peppi en Kokki-luchthaven’.

Schiphol riep reizigers zondag op om in de buurt van de luchthaven te verblijven, omdat er maandagmorgen mogelijk acties zouden volgen van boze boeren. Maar die bleven uit. Reizigers kwamen in sommige gevallen uren te vroeg aan op de luchthaven, die de reizigersstroom niet snel genoeg kon verwerken. Een woordvoerder bevestigt dat er langere wachttijden zijn. „We zien dat reizigers extra vroeg, dus meer dan de vier uur die we adviseren, naar de luchthaven komen in verband met de boerenprotesten. Daardoor wordt de rij langer. We verwachten dat het de hele dag druk blijft op Schiphol.”

Vertrekpiek

Transavia zegt in een reactie dat de eerste vertrekpiek rond zeven uur maandagmorgen ’goed’ ging. Daarna stroopte het op. „Veel passagiers waren heel vroeg op de luchthaven vanwege de mogelijke boerenacties, waardoor de security op de luchthaven het razend druk had”, zegt een woordvoerder van de vakantievlieger maandag tegen De Telegraaf. Luchtvaartmaatschappij KLM zegt dat ook hun reizigers vroeger dan normaal naar Schiphol zijn gekomen. „Het is sowieso een drukke dag”, zo meldt een woordvoerder.

„We hopen dat op onze volgende piek met vertrekkende vluchten rond het middaguur er meer spreiding is van reizigers. We wachten zo lang mogelijk om de laatkomers nog aan boord te laten, voor zover het vluchtschema dat toelaat.” Schiphol was nog niet bereikbaar voor commentaar. Bronnen op de luchthaven melden dat de chaos maandag ’een samenspel’ is van vertraagde passagiers door het personeelsgebrek bij de controlepoortjes van de security en dat er te weinig personeel is op het platform om koffers te laden, waardoor vliegtuigen die moeten vertrekken ook weer te laat van de opstelplaats gaan. Hierdoor ontstaat een ’sneeuwbal-effect’.

’Zeer hectisch’

Reisorganisatie TUI zegt dat bij hen maandagmorgen alles redelijk onder controle is, maar dat het weekend ’zeer hectisch’ was met grote vertragingen. Vakbond FNV maakt melding van boze reizigers die zondagavond na uren wachten bij de bagageband zelf naar de bagagekelder zijn gegaan om hun koffers op te halen.

„De wachttijd voor de security blijft een probleem. De schoolvakanties moeten nog beginnen, en het aantal reizigers is nog relatief beperkt. Ik hou mijn hart vast voor de komende periode”, zegt campagneleider Joost van Doesburg.