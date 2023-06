Aangifte gevangenis Nieuwersluis om mogelijk wangedrag personeel

Dit naar aanleiding van een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid van eind vorige maand, waarin gedetineerden verklaarden slachtoffer te zijn geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. „Het gaat om seksueel getinte opmerkingen van medewerkers richting de gevangenen, maar ook om tongzoenen, orale bevrediging en relaties tussen medewerkers en gedetineerden. Ook zou er worden gepest, geschreeuwd en gescholden”, zo vat de DJI de signalen samen.

Bekijk ook: Vrouwen PI Nieuwersluis slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

Een deel van de signalen is eerder al door Bureau Integriteit van DJI onderzocht, dat leidde onder meer tot ontslag of het op non-actief zetten van personeel. Omdat vrouwelijke gedetineerden zeggen dat het wangedrag van het personeel omvangrijker is, is ervoor gekozen om aangifte te doen bij de politie, aldus de DJI. „De onderste steen moet boven”, zegt vestigingsdirecteur Francesca Salamone.

De Inspectie meldde vorige maand dat de mate en frequentie van het niet-integere gedrag niet is onderzocht, maar dat er wel een beeld is ontstaan dat het niet om iets incidenteels gaat. Het is een „voortdurende en urgente situatie.” Geadviseerd werd om op elke afdeling gedurende het dagprogramma minstens één vrouwelijke gevangenismedewerker aanwezig te laten zijn.

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) nam maatregelen na publicatie van het rapport van de Inspectie.