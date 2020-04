Nieuwe challenge in coronatijd: zet verkleed je afval buiten

Het idee begon bij Danielle Askew, zo vertelt ze aan Vice. „Een vriendin stuurde me een meme via Facebook en liet weten: ’dag 6 van de quarainte, het is de avond om het afval buiten te zetten, zo blij om naar buiten te gaan.’ Daarop daagde ik haar uit om zich te verkleden, ik verkleedde me ook en ik maakte een Facebook-pagina aan voor de lol.”

Inmiddels heeft die pagina, ’Bin Isolating Outing’, bijna een miljoen volgers. Mensen van over de hele wereld plaatsen foto’s. Zo zijn er kiekjes afkomstig uit Hong Kong, Zwitersland, India, Nederland en Amerika.

„We hebben meer dan 20.000 foto’s per dag die klaar staan om geplaatst te worden.” Het concept is simpel: de afvalbak komt meer buiten dan wij, laten we ons opdoffen voor de gelegenheid. „Isolatie gaat tegen onze natuur in. Door deze pagina kunnen we weer sociaal zijn, maar dan vanuit de veiligheid van ons eigen huis.”

Kijk en geniet mee:

